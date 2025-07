Ator diz que perdeu papel em série por ser bonito demais

O ator disse no podcast que foi "brutal" lidar com o crescimento da internet e as críticas nos anos 2000. "Lidei com muito escrutínio, muitas críticas. Só detonando minha aparência... Muitas pessoas já me disseram que sou difícil de trabalhar... E, honestamente, sinto que muitas pessoas que talvez simplesmente não gostassem de mim tentaram prejudicar minha carreira ou me difamar."

Jesse Metcalfe interpretava um jardineiro em "Desperate Housewives" Imagem: Divulgação

Metcalfe credita essa pressão ao fato de ter sido considerado um "símbolo sexual" na série Desperate Housewives. Em entrevista de 2021, ele disse: "Tirar a camisa em todos os episódios de Housewives trouxe muita pressão... Você tem que se manter na melhor forma possível e, entre os projetos, todos esperam que você se mantenha nessa forma 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano. Isso não é realista. É por isso que os paparazzi flagram atores entre os projetos parecendo 'fora de forma' — eles estão tirando folga, e isso inclui a academia."