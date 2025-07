Aline Patriarca e Diogo Almeida anunciam fim de namoro: 'Comum acordo'

A mensagem finaliza. "Agradeço a quem sempre torceu, nos apoiou e peço, de coração, respeito e privacidade nesse momento."

Aline e Diogo se conheceram na casa do BBB 25. Os dois trocaram beijos no programa e viveram uma relação de altos e baixos até a eliminação do ator, no 6º Paredão.

Eles assumiram o romance em maio, quase 1 mês após o final do programa. Contudo, já eram vistos em clima de romance desde a festa que encerrou a edição e afirmaram estar "se conhecendo".