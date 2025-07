'Vale Tudo': cenas de Aldeíde com novinho fazem Laudelino revirar no caixão

No capítulo desta quinta-feira (17) de "Vale Tudo" (Globo), Aldeíde sente ciúmes da relação de Poliana com Raquel. Em seguida, ela visita Consuêlo na TCA e troca provocações com Marco Aurélio.

Mais tarde, Aldeíde e André sentem atração um pelo outro. Em breve, os dois engatam um romance, algo que também aconteceu na versão original da trama, em 1988.