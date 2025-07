'Stripper mais famosa do Brasil' trocou status por vida longe dos holofotes

Não entendo esse encanto dos artistas com os fãs. Para mim, o cara que dá autógrafo é tão idiota quanto o que pede. Aliás, na maioria das vezes a pessoa nem sabe por que está pedindo aquela assinatura. Malu, em entrevista ao UOL, em 2017

Modelo foi saindo de cena aos poucos Imagem: Reprodução/Instagram

Ex-stripper tem perfil discreto no Instagram, onde acumula pouco mais de 260 seguidores. A última publicação é de novembro de 2023, quando mostrou detalhes da casa que administrava.

Carreira e sucesso

Ela estourou no início dos anos 1990 em um restaurante de comidas afrodisíacas chamado Helena, no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo. No auge do sucesso, era tanta gente na porta do Helena que os vizinhos organizaram um abaixo-assinado para pedir o fim do show.

O strip durava 25 minutos. Ela descia a escada do restaurante, subia no balcão do bar e tirava peça por peça —menos a calcinha. O show era cultuado por pessoas de todos os gêneros.