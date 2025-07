Sombrio não mais! James Gun cria Superman mais solar e mais polêmico

No aquecimento para a 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado 2025, Marcos Santuario explicou um pouco do trabalho de seleção dos filmes do evento. Segundo ele, a curadoria acontece o tempo todo, o ano todo, não apenas na véspera do prêmio. "O trabalho de curadoria é constante. No último dia de festival, já estamos trabalhando de novo", afirma ele em entrevista concedida ao Plano Geral.

O curador também destaca que a sua função é filtrar e definir um "reflexo" da realidade e das temáticas do momento. Neste ano, ele adianta, o universo da morte foi um dos mais abordados entre os inscritos. Os longas selecionados são: "A Natureza das Coisas Invisíveis" (Rafaela Camelo), "Cinco Tipos de Medo" (Bruno Bini), "Nó" (Laís Melo), "Papagaios" (Douglas Soares), "Querido Mundo" (Miguel Falabella) e "Sonhar com Leões" (Paolo Marinou-Blanco).

Santuario, que divide a curadoria da edição deste ano com Camila e Caio Blat, diz que é preciso estar sempre "aberto" —e disponível— para assistir aos 300 filmes de inscrição. Camila Morgado, que estreia na função, adianta: a programação contará com uma série de trabalhos poderosos, criativos e com vozes próprias, que reafirmam a força do audiovisual brasileiro.

A atriz diz ter analisado "mais de 140 ficções e 140 documentários" para compor a lista de selecionados —são 6 concorrendo ao principal prêmio e 18 na mostra competitiva de curtas-metragem. "Não foi uma tarefa simples, mas foi muito prazerosa", diz. "Buscamos selecionar obras que apostam na diversidade de temas, linguagens, territórios e gêneros; que nos convidam à reflexão, que nos sensibilizam e nos representam."

Compomos a partir da qualidade técnica do filme, do que ele traz cinematograficamente, e depois os temas vão se impondo. No final, temos uma beleza de diversidades temática, narrativas, estéticas e de regionalização. É um processo longo, mas que só funciona porque estamos o ano todo conectados a essa função. Marcos Santuario

Apresentado por Flavia Guerra e Vitor Búrigo, Plano Geral é exibido às quartas-feiras, às 11h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias sobre cinema e streaming. Você pode ainda ouvi-lo no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.