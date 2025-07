'Bastante adrenalina': como é fazer uma peça sem patrocínio e Lei Rouanet

"Somos independentes do governo, mas dependentes do público." É assim que Abner Debret, protagonista do musical "Os Sons de Notre Dame", define a experiência de fazer uma peça de teatro sem o apoio de leis de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet.

A lei incentiva empresas privadas a patrocinarem projetos culturais. "Não tem desembolso de recurso público. O que tem é uma redução da base tributária da empresa que apoiou o projeto", explicou a Splash em 2022 o professor doutor Vitor Rhein Schirato, da Faculdade de Direito da USP.

Sem esse patrocínio, a peça é feita só com o dinheiro da produtora. Essas limitações se refletem, por exemplo, na falta de mão de obra e no acúmulo de funções: "Muita gente que está atuando, quando termina o espetáculo, vai desmontar luz, cenário, guardar peças de figurino, vai fazer outras funções que não estão com os profissionais que normalmente estariam", diz Abner.