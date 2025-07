Cantor sertanejo morre aos 38 anos após passar mal durante show em SC

O cantor Luciano Rocha morreu aos 38 anos, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, após passar mal durante um show do Grupo Som Baileiro. O óbito foi confirmado pela banda.

O que aconteceu

Artista passou mal durante o show da banda no 9º Rodeio Crioulo Interestadual. A apresentação aconteceu no CTG Tradição do Vale, na noite do último sábado (12).

Segundo apuração de Splash, Luciano foi levado ao hospital da cidade com dores no peito e morreu em decorrência de um infarto fulminante. Ele se queixava de dores desde o último dia 7 de julho, mas exames médicos não indicaram nenhum problema.