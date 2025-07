Luiza Ambiel conta histórias da Banheira do Gugu: 'Apertou os meus gêmeos!'

O famoso quadro Banheira do Gugu está de volta ao SBT, agora no Programa do Ratinho. Famoso nos anos 2000, um dos nomes que participou ativamente da dinâmica e acabou ganhando fama no Brasil inteiro foi Luiza Ambiel. Em conversa com o Central Splash, ela conta que não foi convidada para esse retorno e história de bastidores.

Luiza conta que a reestreia do quadro lhe pegou de surpresa, e ela não estava sabendo que outros nomes participaram da nova exibição, como Mulher Melão. "Eu fiquei impactada, não vou mentir. Foram muitos anos ali, eu fui a primeira. Fiquei quatro anos", disse. "E eu sempre ouvia do Gugu: 'A banheira é sua'", relembra sobre sua relação com o apresentador, morto em novembro de 2019.

Apesar de torcer para que o quadro tenha um bom retorno para a televisão, Luiza confessa que esperava um convite. "Não só eu, mas também as modelos que participaram antes". Ela ainda antecipa que, se for convidada, certamente retornará. "Dá um ciúmes sim. Se eu não comentar, eu estarei mentindo".