Lucas Lucco é indiciado por estelionato; cantor diz ser vítima de golpe

Cantor, o pai e um suposto advogado também foram indiciados por associação criminosa, falsidade documental e ideológica.

Em nota, assessoria de Lucas Lucco diz que cantor e seu pai, na verdade, foram vítimas de um golpe. Comunicado ainda diz que ele foi surpreendido ao ver as informações em canais de notícias e que colaborou com a polícia durante as investigações.

A assessoria jurídica do cantor informa que, desde o início, contribuiu com investigações, apresentando à Autoridade Policial todas as provas no sentido de que Lucas Lucco e seu pai foram vítimas de um golpe arquitetado por Eliel Levistone Silva e Souza, numa permuta de veículos Porsche.

O cantor Lucas Lucco foi surpreendido na manhã desta quarta-feira com notícias de canais da imprensa de Goiânia/GO, no sentido de que ele e seu pai Paulo Roberto de Oliveira teriam sido indiciados por estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa, num inquérito policial da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Goiânia/GO.

