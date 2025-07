Ex-ambulante que vendia acarajé é estrela de campanha global da Armani

Durante três anos, Hava ficou no Rio vendendo os produtos nas ruas. "A rotina era bem intensa. Eu comprava as mercadorias, produzia tudo e saía para vender. Sempre me empenhei para poder conquistar melhores condições. Já trabalhei como panfleteiro, atendente de caixa."

O baiano despontou como modelo há quatro anos e já foi estrela de campanhas de marcas como Armani, Missoni, Lacoste e Calvin Klein. Ele também foi destaque em publicações internacionais de Marie Claire Hong Kong, L'Officiel Tailândia, The Perfect Man e Man In Town.

Ele estreou como estrela da Armani em desfile internacional este ano. O evento foi realizado na Itália, em junho.

Também participou da campanha global de destaque da Versace em apoio à comunidade LGBTQIAPN+. A ação, intitulada VERSACE + Elton John AIDS Foundation for Pride, aconteceu em 2024.

Atualmente, Hava vive na Europa e é destaque nos principais eventos da moda internacional. Ele já participou de desfiles em países como Polônia, Reino Unido, Alemanha, Itália, Áustria e Hungria.