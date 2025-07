Edu Guedes e Ana Hickmann choram em vídeo após alta: 'Me sentindo especial'

Edu Guedes, 51, e Ana Hickmann, 44, emocionaram-se ao agradecer o carinho dos fãs por ele em meio à luta contra o câncer.

O que aconteceu

O apresentador gravou um vídeo ao lado da esposa, no qual ambos foram às lágrimas. "Quis compartilhar esse vídeo, pois tenho me sentido muito especial. Cada palavra de carinho, força e apoio chegou aqui com muita intensidade e fez toda a diferença. Esse vídeo é uma forma de retribuir um pouco do que recebi. Vocês não fazem ideia do quanto tudo isso me fortalece!", afirmou ele, comovido, nas imagens divulgadas em seu canal do YouTube.

Guedes compartilhou a mensagem também em suas redes sociais. "Gravei esse vídeo com o coração muito grato. Me emocionei com cada mensagem que recebi. Obrigado por estarem comigo! Isso me fortalece mais do que vocês imaginam. Ana Hickmann, te amo!", escreveu ele na legenda do post do Instagram.