Parte do corpo: detalhe deve revelar grande segredo de 'Êta Mundo Melhor!'

No capítulo desta quarta-feira (16) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Candinho e Picolé comemoram, e Asdrúbal os alerta. Candinho entrega o dinheiro do resgate no local combinado, e Ernesto foge com sua parte. Zenaide é obrigada a levar Simbá até Candinho. Candinho fica radiante com a volta de seu filho.

Anabela passa mal, e Lauro e Estela vão ao seu encontro. Zulma nota a ausência de Simbá e questiona Zenaide. Manoela pede que Candinho se afaste de Dita.

Picolé desconfia de Simbá. Asdrúbal comenta com Celso que acredita que Candinho esteja sendo vítima de um golpe. Celso pede que Simbá mostre sua marca de nascença.