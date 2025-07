Esposa de Amado Batista continua a trabalhar após casamento: 'Libertador'

Calita Franciele, 21, disse que segue trabalhando após se casar com Amado Batista, 71.

O que aconteceu

A modelo falou sobre o assunto ao responder como concilia a vida profissional com os shows do cantor. "Eu consigo conciliar as duas coisas facilmente, porque felizmente eu trabalho com internet, né? E isso, sinceramente, é libertador", afirmou ela em um vídeo no TikTok.

A miss explicou que acompanhar todas as viagens e shows de Amado não atrapalha sua situação. "Felizmente, hoje eu trabalho de onde eu estiver, seja em cidades na qual Amado está tendo show, seja na fazenda maravilhosa, seja viajando. Inclusive, agora mesmo eu vou partir para o Mato Grosso", disse.