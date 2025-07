Suzana Pires protagonizará nova versão de 'Tieta' no cinema: 'Muito feliz'

A atriz comemorou nas redes sociais sua participação no projeto. "Estou muito feliz [em fazer parte]. Estou trabalhando nesse projeto já tem um tempo. Muito feliz com essa nota, com todo o caminho do projeto, [que] está muito bonito. Eu vivo para isso: para fazer filme para vocês, para emocionar, para divertir, para errar, para acertar...", comentou ela, ao compartilhar, nos stories de seu Instagram, a nota do portal estrangeiro sobre "Tieta".

A expectativa agora é pela definição da atriz que interpretará Perpétua, a antagonista de Tieta. A beata moralista foi encarnada por Joana Fomm, 85, na novela da Globo e por Marília Pêra (1943-2015) no filme de Cacá Diegues.