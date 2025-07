Por que os otakus não estão assistindo ao anime dos gatos zumbis?

"City The Animation" é um anime lindo! Só não tem muito o que contar

Anime Imagem: Reprodução/Kyoto Animation

Quem vê o pôster de "City The Animation" em meio àquela bagunça que é o Prime Video não vai fazer muita ideia do que se trata. Aquele fundo branco chama muita atenção, assim como os personagens em estilo cartunizado e as cores vivas. Mas o mais surpreendente é que eu dei play no primeiro episódio e continuo sem saber muito bem do que se trata.

Baseado no mangá "City", criado por Keiichi Arawi, o anime conta a história de uma cidade chamada City. Lá, vivem três estudantes de faculdade que têm uma vidinha normal de estudar, fazer bicos e praticar coisas cotidianas. Ou seja, basicamente é um anime sobre o dia a dia numa cidade meio doida.

No decorrer de várias histórias curtinhas acompanhamos a loucura daquela cidade, indo de situações comuns sobre laços de amizade a até mesmo uma trama maluca sobre um cozinheiro que acidentalmente derruba lámen na bolsa de um cliente. Tudo com um traço maravilhoso e animação sublime, com produção do estúdio Kyoto Animation (de "Sound! Euphonium").

Porém, mesmo com a bela animação, as histórias têm qualidades muito distintas. Morri de rir em algumas, mas outras deram sono. Bem, pelo menos a animação é linda, e podemos prestar ainda mais atenção graças ao fato de o anime ter sido disponibilizado já com dublagem no Brasil.