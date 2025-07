Pocah relembra infância com Vera Fischer: 'Força de querer ser artista'

Pocah, 30, voltou a falar de sua relação com Vera Fischer, 73. A mãe da cantora trabalhava como babá do filho da atriz, no Leblon, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Pocah contou que Vera Fischer sempre a incentivou a ser artista. "Ela é maravilhosa, linda e me ensinou demais. Me ensinou a ser forte, me ensinou valores, me ensinou a ver potencial em mim. É uma das mas minhas maiores incentivadoras. Ver a Vera Fischer olhar para você e falar: 'Essa menina tem que ser alguma coisa, é muito bonita, carismática'", disse no programa Sem Censura, de Cissa Guimarães.

Além disso, a artista ressaltou como Vera foi essencial para despertar a vontade de ser cantora. "Ela me deu essa força e essa vontade de querer ser artista, de ver potencial mesmo. Ela percebeu meu potencial".