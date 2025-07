Elenco ruim? Trama fraca? Como é a novela mais odiada por Gilberto Braga

É horrível ter uma novela de que ninguém está gostando. A minha pior novela foi mesmo 'Louco Amor'. O elenco estava todo errado. Gilberto Braga, no livro "A Seguir, Cenas do Próximo Capítulo".

Apesar dos nomes de "peso", parte do casting não cativou Gilberto Braga. De acordo com Fábio Costa, pesquisador de teledramaturgia e autor do livro "Novela - A Obra Aberta e Seus Problemas", o novelista não teria gostado de trabalhar principalmente com Bruna Lombardi, 72, que estava justamente no papel de mocinha da história, Patrícia, par romântico de Fábio Jr., 71, o Luís Carlos da trama.

Bruna Lombardi e Fabio Jr. protagonizaram 'Louco Amor' Imagem: Divulgação

A insatisfação com a mocinha, essencialmente, aliada a outros fatores que não o elenco, levaram Gilberto a fazer declarações de desagrado com "Louco Amor" no decorrer dos anos. Fábio Costa, especialista em teledramaturgia

Ao livro "Autores, Histórias da Teledramaturgia", Braga confirmou o descontentamento com Bruna Lombardi. "Houve erros graves de escalação. O escritor depende muito do elenco. Não gostei de trabalhar com a Bruna Lombardi. Ela não deu certo comigo. Não que seja má atriz, só não é da minha praia", declarou o autor.

Não poder contar com determinados nomes também teria deixado o novelista chateado. "Realmente, determinados personagens talvez funcionassem melhor com outros intérpretes. Fernanda Montenegro também estaria no elenco (seria a Muriel, papel que ficou com Tônia Carrero), e acabou não fazendo a novela", frisou Fábio Costa.