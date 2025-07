Marisa Orth sobre ensaio para Playboy histórica: 'Me tirou o sono'

Marisa Orth, 61, comentou durante participação no Roda Viva sobre o ensaio que fez para a Playboy, em 1997.

O que aconteceu

A atriz comentou. "O que eu tenho de mais notável é a minha capacidade de explicitar as coisas. Todo mundo manda nudes hoje. Todo mundo tem essa vontade desde que nasceu. É natural que um exibicionismo, um voyeurismo dê tesão. A gente quer se ver bonita e saber que está sendo admirada."