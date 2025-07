Marisa Orth diz que 'tacar pedra' na Globo é desmonte da cultura do Brasil

Marisa Orth, 61, criticou os ataques e as campanhas virtuais que pregam o "desmonte" do Grupo Globo.

O que aconteceu

Orth afirmou que acabar com a emissora é um desserviço à cultura do Brasil. "Já que a gente fala de desmonte cultural, acho que desmontar a Globo, tacar pedra na Globo, é um baita desmonte cultural. Não gosto dessa ideia. Acho que é uma grande televisão, uma grande empresa", declarou em entrevista ao canal do YouTube da revista Veja.

A atriz falou sobre o novo modelo de contratação da emissora, e destacou que perder o contrato de exclusividade com o canal foi "um mundo que acabou". "Mas eu fui muito lentamente sacando isso. Nos últimos cinco anos eu fazia várias vezes o contrato por obra, e eu, modéstia à parte, sempre tive vários pés fora da Globo, nunca larguei do cinema, do teatro, da música".