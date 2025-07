'A morte faz parte da obra dele', diz Marina Lima sobre Antonio Cicero

Marina Lima, 69, se abriu sobre a morte do irmão Antonio Cicero aos 79 anos.

O que aconteceu

A cantora comentou a decisão do escritor de se submeter a um suicídio assistido. "A morte dele faz parte da obra dele. Isso é incrível, tenho um orgulho danado disso. Porque o Cicero não deixou barato em nenhum momento, não traiu as convicções dele em nenhum momento", disse a artista em entrevista ao "Conversa com Bial".

Marina falou como a morte de seu irmão trouxe à tona esse debate sobre a morte assistida — que é ilegal no Brasil. "Faz todo mundo pensar de novo sobre isso... Sobre eutanásia, sobre permissão. Por que tem que ir para o exterior fazer isso? Como várias coisas no Brasil, devia ser permitido no Brasil também", avaliou.