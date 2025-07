Marília Mendonça: divisão do seguro aconteceu em consenso, diz seguradora

Divisão do seguro

Familiares de outras vítimas trouxeram à tona que a família de Marília ficou com metade do seguro. George Freitas, pai do produtor Henrique Bahia, e Vitória Drummond Medeiros, filha do piloto Geraldo Medeiros, criticaram a divisão que consideram "injusta".

Fernanda Costa, ex-mulher de Henrique Bahia e mãe do filho dele, disse que implorou à Ruth pela divisão igualitária. A mãe de Marília pediu que Fernanda contatasse seu advogado.

George Freitas disse que as famílias aceitaram a divisão por falta de opção. "A seguradora só paga se estiverem todas as partes de acordo. Caso não aconteça, o valor fica em juízo enquanto as partes discutem. Uma briga dessa poderia levar oito, dez anos. Todos tinham a prioridade de resolver rápido", disse a Splash.

Nota da MAPFRE na íntegra

A MAPFRE informa que cumpriu integralmente o acordo homologado judicialmente, construído em consenso entre as partes e com base em critérios técnicos. A companhia não comentará outros detalhes sobre o caso.