Emmy anuncia hoje a lista de indicados; Wagner Moura é cotado, diz revista

Será anunciada hoje a lista de indicados à 77ª edição dos prêmios Emmy, conhecidos como o Oscar da televisão norte-americana.

Lista será divulgada a partir das 12h30, no horário de Brasília. Harvey Guillén ("O Que Fazemos Nas Sombras") e Brenda Song ("The Last Showgirl") anunciarão as indicações numa cerimônia transmitida pelas redes sociais e pelo site da Academia de Televisão.

Revista aposta em indicação de Wagner Moura. Segundo a revista Variety, ele será um dos concorrentes ao prêmio de melhor ator coadjuvante em série limitada ou filme para televisão.