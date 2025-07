Jojo Todynho exibe cinturinha e cita vacuum para definir o abdômen

Jojo Todynho, 28, exibiu a cinturinha antes de fazer seus exercícios.

O que aconteceu

Cantora ficou impressionada com seu "shape" ao entrar no elevador. Ela fez a postagem ontem em seus stories do Instagram.

Campeã de A Fazenda 12 declarou que faria exercícios que definem o abdômen. "Vou fazer o vacuum. Caraca, preta! Pega no vacuum, vou começar a fazer esse negócio", indicou no vídeo.