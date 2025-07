Investigador paranormal aparece morto durante turnê com a boneca Anabelle

O investigador paranormal Dan Rivera morreu aos 54, no último final de semana, de causas misteriosas. Ele estava em Gettysburg, na Pensilvânia (EUA), com a turnê Devils on the Run, em que usa a boneca mal-assombrada Anabelle.

O que aconteceu

Segundo o site TMZ, Rivera foi encontrado morto em um quarto de hotel, na noite de domingo (3). Os registros dos bombeiros revelam que houve uma chamada de emergência para atender um homem com suspeita de parada cardiorrespiratória.

A morte do investigador paranormal foi confirmada pela Sociedade da Nova Inglaterra para Pesquisa Psíquica. Eles, no entanto, ainda não informaram qual foi a causa da morte de Rivera.