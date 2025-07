'Brasil é sustentado por mulheres como Lucimar', diz atriz de 'Vale Tudo'

Em maio, uma cena em que Lucimar decide cobrar a pensão alimentícia de Vasco (Thiago Martins) fez o aplicativo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro bater recorde de acessos. Aplicativo teve crescimento de 300% no exato horário da novela, disse assessoria do órgão a Splash.

Ingrid conta que recebe muitos relatos de outras diaristas e se recorda de um em especial. "Conversei com uma diarista que me disse: 'Quero voltar a estudar'. Agora, ao longo da novela, já a vejo de uniforme, indo para a escola e se virando em quatro, cinco... Fico impressionada com a energia dessas mulheres. O Brasil é sustentado assim, por mulheres como a Lucimar", afirmou ela para Splash durante estreia da peça "Hair", no Rio de Janeiro.

Lucimar vai voltar pro Vasco?

Embora exista a possibilidade de Lucimar se envolver com Pascoal (Leandro Leo) e formar um triângulo amoroso com Gilda (Letícia Vieira), o coração dela parece seguir batendo por Vasco. Desde o início da trama, os dois vivem uma relação marcada por idas e vindas.

Confesso para você que a gente também está entendendo o futuro da Lucimar. Mas acho que ela, como muitas mães e muitas mulheres, não deixou de gostar do ex-marido, apesar dos pesares. Não deixa de ser. Eu torço para que, se ela voltar com ele, que seja feliz e que ele mude. Muda, Brasil.