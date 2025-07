Emoção e disputa: Record estreia Game dos 100, com Brites e Andreoli

Quem terminar na última posição, deixa a competição, até que reste apenas um participante. Quem resistir leva o título de campeão do Game dos 100 e ainda o prêmio de R$ 300 mil.

Dessa vez, Felipe Andreoli fica mais focado na narração, e Rafa Brites mais concentrada nas explicações das provas e também na interação com os competidores. Márcia Fu também terá uma participação especial no programa com a missão de entrevistar a galera e cobrir os bastidores das provas.

As provas podem ser individuais, em duplas ou entre equipes. "A expectativa está gigante. Os personagens são muito legais, sejam os anônimos, sejam os famosos, que se destacaram de maneiras diferentes, por motivos diferentes. A gente ficou super feliz, as provas são surpreendentes. Você vê ali 100, 90, 80, 70 pessoas fazendo uma atividade, totalmente inimaginável", diz Felipe Andreoli.

O game show é ambientado em dois grandes estúdios: a arena de provas e um lounge onde ficam concentrados os participantes.

O Game dos 100 será exibido nas tardes de domingo da Record. O programa é baseado no formato internacional 99 To Beat e já teve versões realizadas em diversos países. Inédita no Brasil, a produção envolveu centenas de profissionais.