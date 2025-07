Filho de Marília Gabriela desabafa após casamento do ex: 'Doeu'

Mesmo sem imaginar qualquer novo envolvimento com esse ex, Cochrane recordou ter sentido um "fracasso" após o término. "A história acabou e doeu, doeu muito... Foi abrupto o rompimento, como geralmente é pra quem é surpreendido com a notícia do término. O fim sempre tem um gosto de fracasso. Somos condicionados desde pequenos a encontrar a alma gêmea e sermos felizes para sempre", avaliou.

A alma muitas vezes deixa de ser univitelina e vira, no melhor dos casos, uma prima distante, e quem era pra sempre, de repente, tem o prazo de validade vencido. Theodoro Cochrane

O filho de Marília refletiu sobre a sensação de ego ferido e incompetência. "Ver esse amor eterno celebrado com outra pessoa gera um melancolia e um sentimento de incompetência, afinal, meu ego ferido faz questão de cobrar: por que eu não fui melhor com esse amor? Por que eu botei tudo a perder?", lamentou.

Quatro anos após o término com Theodoro, Fabrício Santana se casou com o diretor de casting Bill Macintyre recentemente. "Sou muito feliz, muito grato e sei que sou o garoto mais sortudo do mundo", disse o modelo ao falar de seu casamento no Instagram.