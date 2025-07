Fernanda Torres questiona fortuna de Casimiro: 'Como você fez?'

Fernanda Torres, 59, não ficou em cima do murro e questionou a origem da fortuna de Casimiro Miguel, 31. O influenciador digital ficou famoso e rico com vídeos de reacts durante a pandemia e hoje é dono do canal Cazé TV.

O que aconteceu

No sexto episódio do programa Tá Feito (Itaú), a atriz, que atua como apresentadora, questionou Cazé sobre seu dinheiro. Ela lembrou que não conseguiu ficar milionária nem mesmo tendo nascido já com facilidades.