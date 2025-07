Fernanda Paes Leme diz que foi 'tóxica' com homens: 'Reparação histórica'

Solteira desde o fim do casamento com Victor Sampaio, pai de sua filha, Pilar, 1, ela disse estar "de boa". "Hoje estou num lugar confortável, sem querer me relacionar, me divertindo e começando a entender o espaço que quero ocupar, se quero me relacionar, morar junto com alguém. A princípio hoje não quero".