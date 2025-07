'Êta Mundo Melhor': Mafalda retorna para mudar o destino de Zé dos Porcos

Tudo começa com Cunegundes (Elizabeth Savala) fazendo uma descoberta impactante: suas terras podem conter esmeraldas.

O que a mãe de Quincas (Miguel Rômulo) não imagina é que Zé dos Porcos já estava cansado de encontrar as pedras preciosas. Sem nem passar pela sua cabeça que aquilo vale uma fortuna, o funcionário da fazenda estava colecionando as esmeraldas.

Zé dos Porcos encheu um baú de pedrinhas verdes para entregar como presente a Mafalda. Mas, como ela decidiu fugir, ele topa entregar tudo a Cunegundes.

Ao abrirem o baú, todos se surpreendem ao descobrir que ele está vazio. Com isso, duas perguntas ficam no ar para os próximos capítulos: o que aconteceu com as esmeraldas que estavam ali? Será que Cunegundes ou Zé dos Porcos ainda vão ficar ricos?

A novela "Êta Mundo Melhor", escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.