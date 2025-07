Dois personagens inesperados salvam a vida de Anabela em 'Êta Mundo Melhor'

No capítulo de quarta-feira (16), da novela "Êta Mundo Melhor" (Globo), Candinho e Picolé comemoram, e Asdrúbal os alerta.

Candinho entrega o dinheiro do resgate no local combinado, e Ernesto foge com sua parte. Zenaide é obrigada a levar Simbá até Candinho. Candinho fica radiante com a volta de seu filho.

Anabela passa mal, e Lauro e Estela vão ao seu encontro. Zulma nota a ausência de Simbá e questiona Zenaide. Manoela pede que Candinho se afaste de Dita. Picolé desconfia de Simbá.