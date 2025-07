Chaves e Chapolin: Séries mexicanas serão exibidas em Globoplay e Multishow

Chaves e Chapolin, famosos seriados mexicanos que se popularizam no Brasil após exibição no SBT, serão exibidos pela Globoplay e Multishow.

O que aconteceu

A partir do dia 21 de julho, os dois seriados estreiam no Globoplay. O Grupo Globo fez um acordo com a Televisa, detentora dos direitos das produções.

Serão disponibilizados 176 episódios no total, 88 de cada. Os episódios virão com a opção de áudio dublado ou original em espanhol com legenda em português.