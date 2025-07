5 esposas famosas e pai de atriz: relembre quem fez Rubinho na 1ª Vale Tudo

Rubinho é ex-marido de Raquel (Regina Duarte/Taís Araújo) e pai de Maria de Fátima (Gloria Pires/Bella Campos). Pianista de boate, sem especial talento, seu maior sonho é fazer carreira nos Estados Unidos, mas morre pouco antes de realizá-lo. Ele tem um ataque fulminante do coração quando está prestes a embarcar para fora do Brasil.

Além de ator, Daniel Filho é diretor, cineasta, produtor, roteirista, dublador, apresentador e autor. Estreou na TV em 1955, no "Sítio do Picapau Amarelo", e em 1956 no cinema, com um papel em "Colégio de Brotos".

Daniel Filho viveu Rubinho em 'Vale Tudo'; ao lado, o ator e diretor em foto recente Imagem: Divulgação/Globo

Como diretor, fez seu primeiro trabalho no fim da década de 1960. Na função, esteve por trás de diversas novelas famosas, como "Irmãos Coragem", "Selva de Pedra", "Pecado Capital", "O Casarão", "Brilhante" e "Suave Veneno".

No campo pessoal, Daniel Filho soma cinco casamentos. O primeiro dele foi com Dorinha Duval, atriz falecida em maio deste ano, com quem teve sua primogênita, a conhecida atriz Carla Daniel, 59.