Twice comemora uma década com carreira estável e discografia invejável

Com uma vasta lista de hits, que vão do debut "Like Ooh-Aah", passando por "Likey", "TT", "Dance The Night Away", "Fancy" e, mais recentemente, "Strategy", Twice construiu uma carreira de sucesso em toda Ásia e tem uma discografia extensa tanto em coreano quanto em japonês, com diversos miniálbuns, discos e OSTs, as trilhas sonoras.

Na última semana, elas lançaram o quarto disco completo do grupo, "This is For", com quase 40 minutos de duração —grande para o K-pop—, uma sonoridade ainda mais madura e units que dão espaço para as artistas brilharem ainda mais em 14 canções, com destaque para a música que dá título ao projeto, "Options", o dueto de Jihyo e Nayeon em "Talk" e "Heartbreak Avenue".

A construção da trajetória do Twice é uma das mais interessantes e bem-sucedidas do K-pop, com um catálogo musical que conta a história delas e desenha bem as diferentes fases e eras que elas percorreram nesse período de sucessos e estabilidade na carreira.

