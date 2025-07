Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 15 a 26/7

Ana Clara avisa a Odete que precisou trancar a faculdade para cuidar de Nise. Odete demonstra impaciência com Walter. Marco Aurélio conta para Mario Sérgio e Freitas seu plano para se aproximar do sheik. Walter flagra Odete com Mario Sérgio. Jarbas surpreende Consuêlo. Renato toma uma decisão sobre seu namoro com Solange. Jarbas sofre um acidente de carro. Heleninha percebe o clima hostil entre Ivan e Maria de Fátima. Maria de Fátima flagra César com uma modelo.

Quarta-feira, 23 de julho

Maria de Fátima diz a César que a relação deles não é aberta. Odete evita Walter. Freitas sente ciúmes da relação de Marco Aurélio com Mário Sérgio. Solange tem uma crise de hipoglicemia, e Afonso a socorre. Marieta é contratada no lugar de Aldeíde na TCA. Poliana estranha o fato de Aldeíde querer ser sócia do clube onde André trabalha. Afonso tem um acidente com um carro de aplicativo, sem saber que os passageiros são Maria de Fátima e César.

Quinta-feira, 24 de julho

César se oferece para pagar os custos do carro de Afonso. André estranha quando Carlos lhe conta que ele conseguiu um patrocinador que não quer ser identificado. Ivan questiona Marco Aurélio sobre a verba de marketing da TCA. Renato demonstra a Solange sua frustração de ter investido na relação do casal. Jarbas avisa a Consuêlo que foi contratado para ser motorista da família Roitman. Maria de Fátima discute com Celina. Ivan intervém na discussão de Heleninha com Marco Aurélio sobre os interesses educacionais de Tiago.

Sexta-feira, 25 de julho