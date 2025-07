Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 15 a 26/7

Abel agradece a contribuição de Leo, mas rejeita sua ideia para a Boaz. Samuel tenta apoiar Leo, e Davi se irrita. Kami conta a Marlon que viu a mercadoria de Vespa no salão, escondida por Ryan. Marlon confronta Ryan. Gisele desconfia da ausência do ciclo de Ayla. Leo decide voltar para a faculdade de Marketing. Leo e Sofia fazem as pazes. Jaques pede que Danilo arme contra Rosa. Danilo propõe aliança a Nina. Gisele encontra um presente de Davi, e fica desconfiada. Com a ajuda de Danilo, Nina manipula Kaiky.

Sábado, 19 de julho

Gisele diz a Ayla que se sentiu traída. Jéssica visita a mansão novamente, e Abel se desespera com a confusão provocada por Nina. Gisele pede um tempo para Ayla, que pede para voltar para a mansão da família. Abel e Filipa discutem por causa de Nina. Deco pressiona Nina. Nina conta para Danilo sobre a carta de Ellen para Sofia. Dedé pede para ver Ryan. Jaques pede que Danilo consiga a carta de Ellen. Sofia visita Vanderson. Nina encontra a carta de Ellen.

Segunda-feira, 21 de julho

Nina furta a carta de Ellen. Sofia desconfia de Vanderson. Tânia confessa a Leo que Vanderson não se importa com Sofia. Patrícia comenta com Jaques que Samuel está investigando as contas da Boaz. Nina e Danilo leem a carta de Ellen. Leo chama a atenção de Danilo para o sofrimento de Sofia. Orientado por Danilo, Jaques rouba a carta de Ellen. Abel pede que Davi volte a morar na mansão. Chega o dia da audiência pela guarda de Sofia. O juiz Gomez questiona Abel sobre a veracidade da carta de Ellen para Sofia.

Terça-feira, 22 de julho