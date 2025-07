Nattan fica à deriva com moto aquática e é 'resgatado' por Simone Mendes

De férias com Rafa Kalimann, 32, no Ceará, Nattan, 26, passou um perrengue ao dar um passeio de moto aquática na praia.

O que aconteceu

O veículo parou de funcionar no meio do mar e deixou o cantor à deriva.

Por sorte, Simone Mendes, 41, também estava de férias no local e 'rebocou' o transporte do colega. Ela publicou em suas redes sociais alguns registros do 'resgate'. "Sabe quem é essa bênção ali? Se lascou todinho na água. Reboque neles! Lá vai eu ajudar essa vida!", ironizou a cantora, no vídeo publicado nos stories de seu Instagram.