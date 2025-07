Mulher de vítima diz que implorou à mãe de Marília por divisão de seguro

Ruth respondeu logo após áudio, segundo Fernanda. Ela teria afirmado que estava enfrentando muitos problemas, e que a questão do seguro só poderia ser discutido com o advogado da família, Robson Cunha. Após acordo entre as partes, a família de Marília Mendonça permaneceu com 50% do valor, enquanto as famílias das outras quatro vítimas repartiram os outros 50%.

Splash entrou em contato com a defesa de Ruth Moreira. A reportagem será atualizada caso a equipe se manifeste sobre o caso. Ontem, o Fantástico exibiu entrevista em que Ruth afirmou que ela não foi a responsável pela proposta de ficar com 50% do seguro total. "Foi a decisão de um juiz", assegurou.