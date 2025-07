MC Daniel diz que vai à Justiça após ser acusado de agredir Lorena Maria

Para Daniel, um amigo de Lorena o caluniou com o único intuito de atrair mídia para si. "É um c* de burro querendo biscoito. Infelizmente ele vai ter que pagar na Justiça pelo que fez. Ele nem me conhece, nem fez parte da nossa vida."

O artista compartilhou prints de mensagens do jovem, com elogios às suas atitudes para com Lorena. "Ele me mandava um monte de mensagens elogiando a forma que eu tratava a Lorena. Nunca o respondi, nunca tive contato com ele. Se ele apagou, é porque é mentira. Se fosse verdade, ele iria até o fim nisso."