Lorena Maria nega agressão: 'Daniel não é esse monstro'

Ela também desmentiu a existência de uma relação de dependência emocional entre ela e Daniel. "Nunca expus nenhum relacionamento e nunca irei expor! Quero seguir com minha paz e minha imagem sólida pelos meus trabalhos e não por exposições, brigas e confusões. Para mim, acabou aqui. Não existe dependência emocional, só estou no meio do olho do furacão e vou sair dele limpa, íntegra e sem prejudicar ninguém. E voar como sempre voei. Cada vez mais alto e mesmo forte e, mesmo que esteja nas cinzas, é delas que vou renascer."

Mais cedo, Lorena refutou os comentários de seu amigo Rapha Werneck sobre um comportamento supostamente 'tóxico' e 'narcisista' do cantor. "Tóxico, abusivo, agressivo e enganador. Lorena se livrou, isso sim. Nenhuma mulher merece um cara desses. De que adianta fazer coraçãozinho, falar de Deus na frente das câmeras e tratar a mulher mal, com desdenho, ofensas e palavras de baixo calão?", acusou Rapha. "Não procede absolutamente nada do que o Raphael falou. Se eu jamais vim expor alguém ou difamar, ninguém tem o direito de fazer isso! Não procede", rebateu ela.

Imagem: Reprodução/Instagram

Imagem: Reprodução/Instagram