Lorena Maria nega acusações após término com MC Daniel: 'Nunca precisei'

Lorena Maria, 24, desabafou após anunciar seu término com MC Daniel, 26.

O que aconteceu

A influenciadora rebateu críticas que recebeu com a notícia. "Quando é com mulher, muitas das vezes é muito mais pesado, muito machismo e sobre dinheiro. Não adianta eu falar nada, mas nunca precisei do dinheiro de ninguém", disse ela em um vídeo no Instagram.

Lorena reagiu a acusações de ter interesse nas condições financeiras do funkeiro. "O único dinheiro [que tenho] vem do meu bolso e nem quero ter dinheiro de ninguém, porque eu tenho meu próprio. Apesar de não adiantar falar nada disso, eu sou tão orgulhosa, tão orgulhosa, que eu simplesmente não consigo e não aceito dinheiro de ninguém, independente de qualquer coisa", afirmou.