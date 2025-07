Gravidez e reconciliação com ex: o que acontece com Solange em 'Vale Tudo'?

Nos próximos capítulos, a funcionária da Tomorrow vai querer engravidar. Na versão de 1988, a mocinha Duprat fica decidida a ser mãe solo.

Ela pensa em engravidar de um doador anônimo, mas desiste da ideia e chega a cogitar ter relações com Maria Sérgio (Thomas Aquino), André (Breno Ferreira) ou Sardinha (Lucas Leto) para realizar seu desejo de ser mãe. Em certo momento da história, o melhor amigo de Solange aceita ser o pai de seu filho. Os dois quase transam, mas desistem da ideia em cima da hora.

No meio disso, a funcionária da Tomorrow tem uma recaída com Afonso. Mesmo casado com Maria de Fátima, o filho de Odete (Débora Bloch) transa com sua ex-namorada.

Solange acaba engravidando dessa única noite com Afonso. Sempre muito esperta, Fátima descobre que sua rival está esperando um filho de seu marido e tenta provocar um aborto, mas não tem sucesso.

Afonso e Solange só se reconciliam no último capítulo. Nesse momento, ele já está separado de Maria de Fátima, após descobrir que ela sempre foi amante de César (Cauã Reymond).

O irmão de Heleninha (Paolla Oliveira) descobre que é o pai da filha de Solange e os dois têm um final feliz. "Eu sei o quanto eu fui injusto com você. Eu queria te pedir em casamento. E me oferecer para cuidar dela do teu lado. Eu juro que eu sou capaz de tratar ela como se fosse minha própria filha", diz ele para sua amada.