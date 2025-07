Fernanda Keulla sobre tratamento de doença autoimune: 'Não sinto dores'

Fernanda Keulla, 39, fala sobre diagnóstico da Síndrome de Sjögren, uma doença autoimune que causa secura nos olhos e na boca.

O que aconteceu

Ex-BBB revelou que sofria com sintomas da Síndrome de Sjögren antes de ser diagnosticada. "Na minha adolescência, sofria com baixa imunidade, que me fazia ter recorrentes infecções de garganta e algumas infecções virais. Lidei com esses sintomas durante muitos anos até descobrir realmente meu diagnóstico", disse à Quem.

De acordo com ela, foi prejudicada por receber um diagnóstico tardio. "As minhas recorrentes infecções me deixaram hospitalizada diversas vezes. Durante esses períodos, deixei de cumprir toda minha agenda profissional, tive complicações pelo uso recorrente de antibióticos", explicou.