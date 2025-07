Apresentador do 'MasterChef' é demitido após ser alvo de 83 denúncias

Gregg Wallace, 60, ex-apresentador do "MasterChef" no Reino Unido, recebeu mais de 80 denúncias por comportamento inapropriado.

O que aconteceu

Ele foi acusado por assédio, piadas sexuais e até declarações racistas. Um relatório independente confirmou 45 acusações contra o apresentador. Segundo a BBC, um total de 83 alegações foram analisadas.

Três denúncias apontam que Wallace teria ficado sem roupa no ambiente de trabalho. As outras acusações envolvem toques físicos indesejados, bullying, falas racistas e insensíveis, além de comentários e piadas sexuais inapropriados com os colegas e sobre os colegas.