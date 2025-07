Erasmo Viana diz que se arrependeu 'perante Jesus' por vender nudes online

Erasmo Viana, 40, afirmou que se "arrependeu perante Jesus Cristo" pelo passado no entretenimento adulto, pelo consumo exacerbado de pornografia e o uso de maconha.

O que aconteceu

Viana explicou que aderiu à venda de nudes e conteúdo erótico online por questões financeiras, mas com um prazo de validade. "Entrei com tempo para começar e para sair. Quando atingi um patamar de vendas, para mim não fazia mais sentido. Só que quando comecei a fazer isso [vender conteúdo adulto] a energia que vinha, me trouxe uma vergonha gigantesca", disse em entrevista ao canal do YouTube do jornalista Leo Dias.

Ele disse que se arrependeu e buscou "ressignificar" esse passado no universo adulto por meio da conexão espiritual com Deus. "Meu arrependimento não é uma vergonha degenerativa, não me sinto mais mal por isso. Hoje eu encontrei um caminho de paz, com Deus, que me faz ter essa segurança de falar disso abertamente, de me livrar desse peso, mas que não exime a vergonha que sinto".