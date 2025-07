Duda Reis fez cirurgia plástica após filha nascer: 'Meu peito caiu 10 cm'

Duda Reis, 24, revelou ter se submetido a alguns procedimentos estéticos após o nascimento de sua filha, Aurora, 7 meses.

O que aconteceu

A influenciadora digital conseguiu emagrecer os 27 kg que engordou durante a gestação, mas ficou com um excesso de pele que a incomodava. "Eu estava muito insegura com isso. O meu peito, para vocês terem uma noção, caiu 10 centímetros", explicou ela, em vídeo publicado no TikTok.

Duda fez mastopexia (remodelação das mamas), colocou 220 ml de silicone e passou por outros procedimentos nos flancos e nas costas. "Não estou incentivando nada. Não tem certo ou errado, mas existe o que funciona para mim."