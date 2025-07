Namorada de Caio Castro posta fotos de viagem romântica com ele em Portugal

Vitória Bohn, 23, a nova namorada do ator Caio Castro, 36, postou novas fotos da viagem romântica que os dois estão fazendo por Portugal.

O que aconteceu

O ator já havia assumido o relacionamento ao postar momentos do casal pelo país europeu. Os dois apareceram juntinhos, andaram a cavalo e fizeram um vídeo em que beijam suas mãos. "No sul do interior de Portugal", escreveu ele.

Vitória compartilhou mais fotos ao lado de Caio hoje. Ela mostrou os dois de sapatos combinando, passeando por um vinhedo e ainda tomando vinho juntos. "Dias mágicos por aqui", afirmou ela no Instagram.