Cantora que recebeu nudes de lutador detonou Anitta e zoou 'mala' de Neymar

A rapper Azealia Banks, 34, tornou público que não gostou nenhum pouco que o lutador Mc Gregor, 37, enviou nudes em suas redes sociais e a ameaçou para não revelar o caso. A artista, no entanto, já virou assunto por comentários ofensivos com nomes como Anitta e Neymar.

Quem é Azealia?

Natural dos Estados Unidos, a cantora nasceu em Manhattan, Nova York, no dia 31 de maio de 1991. Seu pai morreu em decorrência de um câncer no pâncreas quando ela tinha dois anos. Ela e suas duas irmãs mais velhas foram levadas para o Harlem pela mãe após o episódio.

Ganhou notoriedade em 2011, quando liderou o "Cool List" da tradicional revista New Musical Express - NME. No mesmo ano, lançou o single "212" em parceria com Lazy Jay.