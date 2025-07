'Apanhei várias vezes': atriz de A Viagem sofreu rejeição do público aos 14

Por essas e outras que a personagem se tornou uma das mais odiadas da novela espírita. "Ela (a Bia) era muito revoltada, maltratava aquela mãe [personagem de Lucinha Lins], era uma coisa horrorosa", relembrou a atriz.

E aí uma vez, eu estava andando no shopping e uma mulher me bateu com a bolsa. 'Você não pode falar assim com a sua mãe!'. E a minha mãe do lado, né? Minha mãe da vida real. Apanhei várias vezes na rua (por causa da Bia) Fernanda Rodrigues, a Splash, em 2024

Para a atriz, o sucesso da novela, hoje reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, se deve à conexão do elenco. "Tinham esses laços muito fortes da Lucinha com a Christiane [Torloni], com o Guilherme [Fontes]. Então misturava um pouco as relações da vida real com a trama.

Eu acredito que o sucesso dos bastidores imprime. Muitas novelas que às vezes não dão certo não estão conectadas ali mesmo, sabe? Como as pessoas se envolvem com as histórias das novelas, com os personagens... Que nada mais são do que um retrato da vida real Fernanda Rodrigues