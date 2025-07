Andressa Urach grava pornô com ex-ator de 'Malhação': 'Tudo muito intenso'

Andressa Urach, 37, gravou vídeo pornô com o ex-ator de "Malhação" (Globo) Diogo Venturieri, 43.

O que aconteceu

Urach e Venturieri recriaram uma versão adulta do seriado que fez sucesso na Globo. A proposta mistura erotismo e narrativa ficcional, com diálogos, tensão dramática e uma abordagem inspirada no universo jovem que marcou "Malhação", segundo a divulgação do material para a imprensa.

A ex-Miss Bumbum garantiu que foi "tudo muito intenso" como eram as relações no folhetim global. "Quando eu pensei nessa cena, lembrei da minha adolescência assistindo 'Malhação'. Era tudo muito intenso, cheio de conflitos. A nossa versão adulta traz esse mesmo clima, mas com outra carga, mais direta, mais corporal, sem deixar de ser história".